Il manto sintetico del Figliolia di Baronissi ha ospitato questo pomeriggio un nuovo test match per la Nocerina. I rossoneri sono stati ospiti del Salernum, ripescato in Eccellenza e pronto all'esordio assoluto nel massimo campionato regionale.



La sgambatura è terminata col punteggio di 5-0 per la Nocerina, con in evidenza il coloured Diakite autore di una doppietta nella prima frazione di gioco. Schieramento ormai classico nel primo tempo per i molossi. Impagliazzo, Morero e Calvanese davanti all'estremo Cappa. In mediana Vecchione, Manoni, Bottalico, Esposito e Massa, con la coppia Diakite-Dammacco in prima linea.



Nella ripresa consueta girandola di sostituzioni, con in campo numerosi atleti che ancora attendono di firmare il proprio accordo con la società del presidente Maiorino. A completare il tabellino nel rotondo 5-0 sono stati Pisani, Manoni e Improta su calcio di rigore.



In chiave mercato, in attesa di sciogliere le riserve sui calciatori in prova, il diesse Bolzan ha avviato contatti con l'esperto centrocampista Mezavilla (ex Juve Stabia) e col 24enne attaccante Talamo, ex Corigliano. © RIPRODUZIONE RISERVATA