Nocerina, col Giugliano si gioca il 17: Morero salterà la gara per squalifica

Il Dipartimento Interregionale ha fissato la data del recupero della gara Giugliano-Nocerina, valida per la prima giornata di ritorno nel girone H di Serie D. Si giocherà mercoledì 17 marzo prossimo, allo stadio De Cristofaro. Anche all'andata ci fu un rinvio, a causa dei casi Covid che avevano interessato tesserati della formazione napoletana. Fu poi recuperata in seguito, con un rotondo successo dei molossi per 3-0.

Per il match di mercoledì mister Cavallaro non potrà disporre del capitano Santiago Morero (nella foto), che domenica scorsa, nella gara con il Lanusei, ha rimediato il suo quinto cartellino giallo stagionale. Un'assenza che si va a sommare a quelle degli infortunati Talamo, Diakité e Sorgente. Per quest'ultimo ci sarà un graduale lavoro di riatletizzazione in vista di un completo recupero in tempi brevi.

Da verificare le condizioni del playmaker Donnarumma, uscito anzitempo dal campo domenica per un problema fisico. Il tecnico Cavallaro ha fissato per i prossimi giorni sedute di allenamento pomeridiano per domani e venerdì, con sabato di riposo e nuova seduta di lavoro domenica mattina.

Ultimo aggiornamento: 17:46

