Nocerina col Nola a porte chiuse: il ricorso dimezza solo l'ammenda

La Nocerina ha tentato di ottenere in extremis il placet per disputare a porte aperte il derby in programma domani sera contro il Nola. Ma la Corte Sportiva d'Appello Nazionale ha respinto il reclamo, nella parte in cui la società aveva chiesto la revoca della restrizione, commutandola in un'ammenda più salata rispetto ai duemila euro comminati in prime cure dal giudice sportivo.

Il ricorso della dirigenza rossonera ha invece prodotto esito opposto: confermate le porte chiuse e dimezzata l'ammenda, fissata ora a mille euro. Dunque, i molossi non potranno contare sull'apporto del pubblico amico in una gara importante per provare a rinconquistare un posto in griglia playoff. Di fronte non ci sarà un cliente semplice, tenendo conto delle esigenze di classifica di un Nola che ha ancora un margine esiguo dalla zona playout.

Problemi di under per mister Cavallaro: squalificato Menichino ('02), il tecnico della Nocerina dovrà fare a meno anche degli infortunati Chietti ('03), De Martino ('03) e Vignes ('02). Scelte praticamente obbligate per quanto concerne i quattro giovani in età di Lega da schierare obbligatoriamente in campo.

Insieme all'esterno sinistro Saporito ('01) e uno tra gli attaccanti Mancino ('01) e Palmieri ('00), in mediana dovrebbero scendere in campo dall'inizio anche Cuomo ('02) ed Esposito ('03).