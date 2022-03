Nocerina, col San Giorgio alle 15: «salta» la panchina della Juniores

Variazione di orario per la gara Nocerina-San Giorgio. Le due società si sono accordate per far slittare alle 15 il fischio d'inizio - inizialmente previsto per le 14.30 - così da avere un numero ancora maggiore di tifosi sulle gradinate del San Francesco.

La prevendita dei biglietti è scattata già questo pomeriggio, presso i punti Futuransa di Nocera Inferiore e Superiore, il punto Goldbet Casolla e il bar Ninõ Cafe di via Matteotti. La società ha deciso di aprire al pubblico pagante anche la Tribuna Vip, di solito riservata agli accreditati: il biglietto per questo settore costerà 20 euro (compresi diritti di prevendita). Tagliandi a 13 euro per la Tribuna Laterale, 10 euro per i Distinti e 7 euro per la Curva.

In occasione della gara con il San Giorgio prenderà il via l'iniziativa “Cresciamo Insieme”, con ingresso gratuito nel settore Distinti per gli studenti delle scuole delle due Nocera e gli atleti delle scuole calcio del territorio. Ai genitori o accompagnatori dei piccoli tifosi saranno riservati biglietti speciali al costo di 7 euro.

Il club intanto ha reso noto di aver sollevato il tecnico Gianluca Landri dall'incarico di allenatore della formazione Juniores Nazionale.