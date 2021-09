Nocerina, colpo di mercato in serata: un ex Salernitana per il centrocampo

Un colpo importante per alzare notevolmente la qualità della linea mediana. La Nocerina ha ufficializzato nella serata di oggi l'accordo col centrocampista Andrea Bovo. L'atleta classe 1986 scende per la prima volta in carriera tra i dilettanti, dopo aver sfiorato quota 500 presenze nei campionati professionistici.

Oltre 220 i “gettoni” collezionati in Serie B - conditi da 12 gol - con le maglie di Venezia, Bari, Padova, Spezia, Pescara e Salernitana. Con la formazione granata Bovo ha disputato anche due campionati di Lega Pro. Nella scorsa stagione ha militato tra le fila della Juve Stabia, chiudendo con un bottino personale di 20 presenze in Serie C, per un totale di circa 280 gare disputate.

In carriera Bovo ha anche indossato le maglie delle Nazionali giovanili, con 32 presenze complessive dall'Under 16 all'Under 20.