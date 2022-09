Nocerina, colpo Romeo per la difesa: trascorsi in Serie B con Sarri a Empoli

Un difensore con trascorsi in Serie B per la Nocerina. La società ha ufficializzato il tesseramento di Samuele Romeo, classe 1989 che da inizio agosto era alla Vastese.

Sbocciato nel vivaio del Palermo, il centrale di retroguardia vanta un'importante esperienza in Serie B con l'Empoli, alla corte di Maurizio Sarri. Torna in Campania dopo aver indossato in passato anche le maglie di Sorrento (Serie C), Juve Stabia (Serie B e Serie C) e Pomigliano (Serie D).

Romeo approda dunque a Nocera con un curriculum di tutto rispetto: 25 gare in cadetteria, 127 presenze in Serie C e 103 presenze in Serie D. Nella scorsa stagione ha indossato le maglie di Fiuggi e Nardò.