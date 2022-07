Nocerina, conferma per due big: arriva un difensore dal Venezia

La Nocerina ufficializza la conferma di due big. Resteranno in rossonero il capitano Agostino Garofalo e l'attaccante Nicola Talamo.

Il jolly difensivo viaggia verso le 100 presenze con la casacca della Nocerina e raggiungerà i pochi atleti che hanno superato questi traguardo nella storia della formazione rossonera. Chiancone, Rosamilia, il goleador Mattucci e più di recente Cavallaro, che detiene tra l'altro il record assoluto di reti realizzate tra le fila dei molossi.

Garofalo s'è detto entusiasta di chiudere la carriera nella stessa squadra che lo ha lanciato nel calcio professionistico. Cresciuto nel vivaio della Salernitana di patron Aliberti, infatti, il capitano dei molossi approdò alla Nocerina fortemente voluto da mister Provenza. Garofalo ha già lavorato con il nuovo tecnico rossonero Sannino durante la sua esperienza del Siena.

Terza stagione di fila a Nocerina invece per l'attaccante Talamo, che finora ha totalizzato 57 presenze, 16 gol e 6 assist. Nello scorso campionato è andato in doppia cifra, sfruttando anche la prestazione da record contro il Casarano in cui realizzò tutte le reti rossonere nel 4-1 finale.

Oltre alle due conferme, la società del presidente Natale ha ufficializzato il tesseramento di Mario De Marino, difensore centrale classe 2000 proveniente dal Venezia. Cresciuto nel settore giovanile del Palermo, nelle ultime due annate ha giocato in Serie C tra le fila di Bisceglie e Fidelis Andria.