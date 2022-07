La Nocerina riparte dagli under: confermati Menichino e Chietti

Prime ufficializzazioni in casa Nocerina. La società ha ufficializzato l'accordo con due under che hanno già fatto parte del roster della scorsa stagione. Si tratta di Mattia Menichino, esterno difensivo classe 2002 e di Manuel Chietti, esterno di centrocampo classe 2003.

Menichino ha collezionato 27 presenze in rossonero nella scorsa stagione, mentre lo score personale di Chietti parla di 24 presenze e 1 gol. Il responsabile dell'area tecnica Zavettieri è a lavoro per provare a confermare anche qualche altro giovane in età di Lega già in campo nella scorsa annata, a partire dal classe 2003 Eddy Esposito, di proprietà della Salernitana e già richiesto da altri club.

Per ora nulla è dato sapere in merito ai calciatori più esperti. L'attaccante Talamo, ancora sotto contratto, è corteggiato da alcune società di Serie D. In entrata tutto tace: i rumors relativi all'interesse per Fabio Longo e Domenico Maggio sono stati smentiti dagli accordi che i calciatori hanno trovato rispettivamente con Afragolese e Nola.