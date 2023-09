Nocerina corsara a Santa Maria: contro il Gladiator termina 0-2

La Nocerina espugna il Mario Piccirillo di Santa Maria Capua Vetere e porta a casa i 3 punti al termine di una partita non certo giocata ad altissimi livelli. I molossi battono il Gladiator grazie a un incredibile autogol e a una rete di pregevole fattura dell'attaccante “tascabile” Gadaleta, classe 2005, che mette il sigillo finale al successo al tramonto del match.

Lo spettacolo latita nella prima frazione. L'unico sussulto, se così si può definire, riguarda l'uscita anticipata dell'attaccante rossonero Caccavallo, rimpiazzato da Piccioni alla mezz'ora.

Poco o nulla da segnalare fino all'intervallo, coi portieri praticamente inoperosi.

Il Gladiator parte meglio nella ripresa, ma dopo una conclusione di Donnarumma si ritrova incredibilmente sotto di un gol. Su un pallone innocuo, Finizio non si ravvede dell'uscita del portiere Gobbetti e gli alleggerisce di testa il pallone che finisce beffardamente in porta. Al 91' Gadaleta si presenta in area di rigore e dopo l'iniziale respinta del portiere nerazzurro riprende la sfera e deposita nel sacco la palla del definitivo 0-2.