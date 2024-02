Nocerina-Cos Sarrabus 1-0: Liurni firma la settima sinfonia

La Nocerina centra la settima vittoria su altrettanti match del girone di ritorno, battendo di misura la Cos Sarrabus Ogliastra. Liurni, all'ottavo centro stagionale, firma un successo che consente ai molossi di confermarsi al secondo posto nel girone G di Serie D, in attesa delle gare di domani e del recupero della sfida tra Cynthialbalonga e Romana.

Pur a fronte di diverse assenze - tra cui quella del tecnico Nappi, in tribuna per squalifica - i rossoneri disputano una buona gara, sprecando però un po' troppe occasioni per poter incrementare il bottino. Il giovanissimo portiere ospite Xaxa (classe 2008!), alla seconda gara da titolare di fila, si fa trovare trovare pronto nei primi minuti su Liurni.

A metà frazione, dopo un'opportunità non concretizzata, lo stesso Liurni sblocca il risultato ribadendo in rete dopo un'iniziale respinta dello stesso estremo sardo.

Nel finale di frazione Fantoni, per la prima volta chiamato in causa dagli ospiti, si fa trovare pronto e conserva il vantaggio per i suoi. Nella ripresa la Nocerina potrebbe mettere al sicuro il risultato ma ancora Xaxa risponde presente in due occasioni. Sul fronte opposto non è da meno Fantoni, costretto agli straordinari da Floris e Torres, prima dell'occasionissima sprecata da Cadau al tramonto del match.

Nota stonata in pieno recupero, l'espulsione dalla panchina del giovanissimo attaccante Gadaleta, alla prima convocazione dopo un lungo infortunio.