Nocerina, cresce la pattuglia under: trattativa per un altro ex Cerignola

La Nocerina rimpingua la pattuglia degli under. Dopo l'arrivo del brasiliano Diniz (2003) dalla Luparense, la società ha promosso dalla Juniores alla prima squadra una serie di giovani in età di Lega per la prossima stagione agonistica. Si tratta dei classe 2004 Sellitti, Settembrini e Villani, oltre ai classe 2005 Amarante, Dorato e Gaudino. A questi si aggiunge anche il 2004 Falzone, prelevato pochi giorni fa dalla Rocchese (Promozione Campania).

Intanto la dirigenza rossonera si sarebbe messa sulle tracce di un altro protagonista della promozione in Serie C del Cerignola. Si tratta dell'esterno offensivo Salvatore Mincica, classe 1992, che ha totalizzato 28 presenze e 4 gol alla corte di mister Michele Pazienza.

Grande esperto della categoria, vanta 120 presenze e 30 reti in Serie D con le casacche di Casarano, Leonfortese, Orlandina e Noto.