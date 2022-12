Nocerina, anche Cuomo ai saluti: domani anticipo esterno a Bitonto

La Nocerina perde ancora pezzi in attesa della ridefinizione dell'assetto societario. Andrà via anche il centrocampista Emmanuel Cuomo, classe 2002, che lascerà dunque la casacca rossonera dopo due stagioni e mezza. Un bottino di 66 presenze e 3 gol per il giovane interno di mediana cresciuto nel vivaio della Spal. Entro le prossime ore sarà ufficializzata la sua destinazione.

Ad annunciarne la partenza è stato l'allenatore Nunzio Zavettieri nel corso della conferenza stampa odierna, alla vigilia dell'anticipo di campionato contro il Bitonto. Oltre al partente Cuomo, anche Mancino e Talamo salteranno la gara in Puglia perché fermi ai box per problemi fisici.

«Rispetto a domenica scorsa non è cambiato tanto sul piano dell'organico, con le assenze di Talamo, Mancino e Cuomo. Ma abbiamo recuperato De Marino e Schiavella». Importante il rientro di De Marino che può offrire una soluzione in più nel reparto arretrato, mentre in prima linea Zavettieri potrà disporre esclusivamente di under.

Tra questi c'è anche il classe 2004 Balde, sul quale hanno messo gli occhi diverse società di Serie A. La Lazio ha evidenziato il maggiore interesse, superando a quanto pare la concorrenza di Udinese e Bologna. C'è quindi la concreta possibilità che l'attaccante da gennaio possa andare a rimpinguare il reparto offensivo della Primavera biancoceleste.