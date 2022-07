Nocerina, Cuomo resta in rossonero: l'atleta corteggiato anche dalla Cavese

Un under che vale come un over, per rendimento, per esperienza in categoria e soprattutto perché sarà alla sua terza stagione tra le fila della Nocerina. La società rossonera ha ufficializzato la conferma del centrocampista Emmanuel Cuomo, classe 2002, che nelle due precedenti annate ha dato prova di grande affidabilità e duttilità nello scacchiere rossonero, anche con diversi sistemi di gioco.

Cresciuto nel settore giovanile della Spal, Cuomo ha assaggiato la Serie D già tre anni fa tra le fila del Cittanova Calcio, passando poi al Sorrento nella sessione invernale del calciomercato. Ma è appunto alla Nocerina che ha collezionato il maggior numero di presenze in categoria: 53 le gare disputate, condite da 3 assist e 3 reti, 2 delle quali segnate nel 4-2 in notturna contro il Nola.

Cuomo era stato avvicinato anche alla Cavese nelle scorse settimane, ma ha preferito giocarsi un'ulteriore chance in maglia rossonera, sotto la guida tecnica dell'esperto Beppe Sannino, con la convinzione di poter rappresentare un importante cardine della formazione rossonera nel nuovo campionato di Serie D.