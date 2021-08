Nocerina, Cuomo resta rossonero: si lavora per trattenere Katseris

La Nocerina inserisce un altro tassello alla squadra che sarà ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie D. La società ha infatti ottenuto la firma del giovane Emmanuel Cuomo, classe 2002, che resta dunque in rossonero dopo gli ottimi numeri evidenziati nella scorsa stagione. Il giovanissimo interno di centrocampo sarà un altro importante perno, già collaudato, su cui girerà l'undici di mister Cavallaro.

Intanto la società sta provando a superare la concorrenza per trattenere anche un altro under che ha fatto faville. L'esterno offensivo Panos Katseris, classe 2001, vanta un bel po' di estimatori anche in categoria superiore. Ma il tecnico e il diesse Bolzan stanno provando a convincere il vulcanico calciatore greco a far parte ancora del roster rossonero. Un'occasione per confermare le grandi doti evidenziate nello scorso campionato, magari puntando anche a migliorare la sua vena realizzativa.