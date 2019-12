Numeri da record per la raccolta di beneficenza organizzata dagli ultrà della Curva Sud della Nocerina, in favore del reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Alla Vigilia di Natale, nel solo punto allestito - come ormai consuetudine da alcuni anni - all'ingresso di piazza del Corso sono stati raccolti 8.654,64 euro.



Cifra da record rispetto alle passate edizioni, che è destinata anche ad aumentare entro la fine delle festività. Fino ad allora, infatti, in numerose attività commerciali cittadine sono presenti degli appositi salvadanai in cui lasciare le proprie offerte. Il ricavato servirà all'acquisto di nuove apparecchiature per il reparto del nosocomio nocerino.



A fare da garante all'iniziativa, al solito, c'è il dottore Attilio Barbarulo, medico della Tin dell'Umberto I e da sempre tifoso della Nocerina. Farà ancora una volta da trait d'union tra la Curva Sud e l'ospedale, affinché tutto il ricavato venga sfruttato per potenziare maggiormente le apparecchiature di un reparto la cui efficienza è ben nota in tutta Italia. © RIPRODUZIONE RISERVATA