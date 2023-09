Nocerina-Cynthialbalonga, probabili formazioni: Piccioni verso la conferma

Sarà subito big match per la Nocerina nel girone G di Serie D. I rossoneri ospiteranno domani il Cynthialbalonga, formazione che ha messo a segno importanti operazioni di mercato, entrando di diritto nel novero delle pretendenti al salto di categoria.

Lo conferma anche il trainer dei molossi Gianluca Esposito, che punta tutto sull'atteggiamento dei suoi per approcciare al meglio al campionato: «Dobbiamo alzare il livello di cattiveria agonistica innanzitutto, ma sappiamo anche che in Coppa Italia è emersa una condizione non proprio ottimale di alcuni calciatori. Ma ne eravamo già conoscenza e comunque credo che siamo arrivati all'esordio in campionato nelle condizioni preventivate, dopo aver fatto un buon lavoro di preparazione alla stagione».

Il tecnico dovrebbe impostare l'undici di partenza secondo un elastico 3-4-3, ma non rivela in anticipo le sue scelte.

Tuttavia, alcune certezze sembrano già esserci, a partire dalla prima linea dove Piccioni dovrebbe partire titolare relegando inizialmente Parravicini in panchina. Le condizioni fisiche non al top di Caccavallo e Liurni rendono facili le ipotesi sui due esterni, che saranno Poziello ed El Bakhtaoui.

In difesa mancherà lo sfortunato Manzo, vittima di un grave infortunio a un ginocchio per il quale ci sarà bisogno di intervento chirurgico. In attesa di transfer dei due nuovi difensori olandesi classe 2005, le alternative under per Crasta saranno Gaudino, Dorato e Gadaleta, tutti però con ruoli differenti rispetto al centrale difensivo ex Empoli Primavera.