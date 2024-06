Nocerina, D'Eboli si presenta: ufficiale l'arrivo di D'Agostino

Conferenza stampa con effetto sorpresa questa mattina per la Nocerina. Era infatti in programma la presentazione del nuovo direttore sportivo Cosimo "Cocchino" D'Eboli, sul cui ingaggio erano circolate indiscrezioni diverse settimane fa. L'esperto dirigente, con un importante passato alla Paganese, ha confermato l'imminente arrivo sulla panchina dei molossi di Raffaele Novelli, ex tecnico del Prato che con D'Eboli aveva vinto alcuni anni fa il campionato di Serie D all'Acr Messina.

Nel corso della conferenza stampa, il nuovo responsabile diesse rossonero ha lasciato intendere di avere un ruolo da "plenipotenziario" dell'area tecnica.

E che costruirà una squadra degna delle ambizioni della società e della piazza, puntando al fattore umano prima che a quello tecnico.

A sorpresa lo stesso D'Eboli ha approfittato dell'occasione - e della presenza di alcuni tifosi - per ufficializzare il primo colpo a sensazione della Nocerina versione 2024-25. Si tratta di Stefano D'Agostino, fantasista che a luglio prossimo compirà 32 anni e che nella passata stagione ha giocato con il Piacenza nel girone B di Serie D, chiudendo con 11 reti e 15 assist. L'estroso trequartista, che può adattarsi anche a giocare da esterno offensivo, è un girovago del pallone: sbocciato nel vivaio della Sampdoria, ha infatti indossato - tra le altre - anche le maglie di Triestina, Catanzaro, Campobasso, Taranto e Paganese.