Nocerina, arriva direttore sportivo D'Eboli: subito al lavoro

La Nocerina ha confermato le indiscrezioni delle ultime settimane e ha ufficializzato l'ingaggio del nuovo direttore sportivo Cosimo “Cocchino” D'Eboli. L'esperto operatore di mercato è rimasto alla finestra nella scorsa stagione. Aveva già avuto contatti con la Nocerina nello scorso mese di novembre, ma gli ottimi rapporti con una parte della dirigenza rossonera non s'erano concretizzati con accordi ufficiali.

D'Eboli ha legato il suo nome alla Paganese, da protagonista di diverse stagioni trascorse dai liguorini in Serie C sotto la gestione del presidente Raffaele Trapani. Nelle passate settimane l'imprenditore Nicola Cardillo, che potrebbe rilevare proprio la Paganese nelle prossime settimane, lo aveva contattato per un eventuale ritorno nella stanza dei bottoni azzurrostellati.

Contatto poi mai concretizzato, tenendo conto che la situazione societaria del club liguorino non ha ancora trovato una soluzione.

“Promesso sposo” da un po' della Nocerina, Cocchino D'Eboli assume il ruolo di plenipotenziario dell'area tecnica rossonera. Sceglierà in primis il nuovo allenatore, che sarà Raffaele Novelli. Zemaniano convinto, il trainer ha già lavorato con D'Eboli festeggiando nel 2021 la promozione in Serie C con l'ACR Messina. E dopo l'annuncio relativo alla panchina, in arrivo nelle prossime ore, la società del presidente Raffaele Stella passerà alle ufficialità in squadra.

Il primo obiettivo è il centravanti Mimmo Maggio, specialista della categoria, che nel campionato appena concluso ha messo a segno 20 reti con la maglia del Siracusa tra stagione regolare di campionato, playoff e Coppa Italia di Serie D. In Campania il bomber napoletano ha giocato anche con Paganese, Nola, Polisportiva Santa Maria, Portici, Gelbison, Frattese, Aversa Normanna e Polisportiva Sarnese.