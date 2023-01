Nocerina, da domani il nuovo corso: carica onoraria al dottor Padovano

Una vita trascorsa al fianco della Nocerina, da tifoso ma soprattutto da medico sociale, fino alla carica di presidente nel periodo di rinascita dopo l'esclusione del club dal campionato per le ormai note vicende del “derby farsa” con la Salernitana.

Da domani, ufficialmente, il dottor Nicola Padovano inizierà la sua ennesima esperienza tra le fila del club rossonero, stavolta come presidente onorario. La nuova compagine societaria ha scelto dunque uno stimatissimo professionista che nel 2015 si fece carico, in prima persona, di far ripartire nel modo giusto il calcio a Nocera Inferiore.

Intanto domani pomeriggio si alzerà ufficialmente il sipario sul nuovo corso societario. Diversi gli imprenditori locali coinvolti nel nuovo progetto. Tra questi figura Rosario Stanzione, che da calciatore ha indossato la maglia rossonera dopo un'importante esperienza nel settore giovanile del Napoli.

Il direttore generale sarà Raffaele Stella, che fino alla passata stagione ha guidato da presidente l'Alfaterna nel campionato di Eccellenza. Tra gli altri anche Sabatino Gambardella, ex dirigente dell'Atletico Nocera che diversi anni fa riuscì a raggiungere la promozione in Eccellenza prima di fare ingresso, insieme al papà Pasquale, nell'organigramma dirigenziale della Nocerina che si salvò ai playout di Serie C2 nella doppia sfida con il Morro d'Oro.