Nocerina, da domani il nuovo corso: si ripartirà da nuove figure in dirigenza

La domenica di riposo non ha prodotto risultati troppo sfavorevoli alla Nocerina in chiave salvezza. La classifica s'è sicuramente accorciata visti i successi di San Giorgio e Team Altamura, ma al momento i molossi navigano ancora in acque tutto sommato tranquille. Buone premesse per poter permettere alla nuova proprietà di programmare gli accorgimenti di mercato da qui alla chiusura della finestra straordinaria concessa ai dilettanti dal Consiglio Federale.

Intanto domani ci sarà la ratifica ufficiale del passaggio di consegne ai vertici della società. Giancarlo Natale succederà dunque a Paolo Maiorino ai vertici della Nocerina. E il suo approdo in rossonero coinciderà con una ristrutturazione che partirà in primis dall'organigramma dirigenziale.

Un'esigenza primaria, tenuto conto delle dimissioni arrivate, in tempi differenti, dal direttore generale e dal direttore sportivo. Vari i nomi circolati, anche di possibili “vecchie conoscenze” del calcio nocerino. E non mancherà, si spera in tempi rapidi, anche la nomina di un nuovo responsabile della comunicazione che manca da circa due mesi. A quanto pare, non ci sarà un cambio in panchina: Cavallaro dovrebbe restare alla guida della Nocerina almeno fino al termine di questa stagione.