Nocerina, da valutare l'infortunio di Bovo: con il Gravina fischio d'inizio alle 15.30

Un nuovo stop per problemi muscolari per Andrea Bovo. Il centrocampista della Nocerina, al rientro ieri dopo un periodo di stop per noie fisiche, è incappato in un nuovo infortunio che lo terrà di nuovo lontano dal terreno di gioco. I tempi di recupero saranno valutati nelle prossime ore, ma è chiaro che per i molossi si tratta di una perdita importante nella zona nevralgica del campo, in termini di qualità ed esperienza.

Intanto, la squadra è chiamata a smaltire alla svelta la sconfitta di ieri, ma soprattutto la prestazione opaca offerta contro il Rotonda. Difficile capire quanto Cavallaro possa optare per un massiccio turnover, per evitare di schierare in pratica la stessa formazione per tre partite in soli sette giorni.

Oltre a Bovo, restano infatti ancora in bacino di carenaggio i vari Donida, Mazzeo, Cuomo e Gallo. A questi si aggiungerà anche il baby Sellitti, espulso nel finale di gara di Rotonda e fermato per due giornate dal Giudice Sportivo.

Intanto, è aperta la prevendita per la gara di domenica con il Gravina, che avrà inizio alle 15.30 anziché a orario federale, su accordo tra i due club. I biglietti sono disponibili presso i punti vendita Futuransa delle due Nocera. Il costo è di 10 euro per la Tribuna e 5 euro per la Curva, con l'aggiunta di 1 euro per diritti di prevendita. Nella sola giornata di domenica, sarà attiva anche la biglietteria presso il bar Bristot, nei pressi dell'ospedale Umberto I.

Curiosità sulla designazione arbitrale. A dirigere l'incontro Nocerina-Gravina sarà il signor Senthuran Lingamoorthy della sezione di Genova, che 5 anni fa accusato dalla società Musiello Saluzzo Calcio Femminile di aver rivolto ripetuti insulti e sfottò alle calciatrici del club piemontese.