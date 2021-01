Un solo assente in casa Nocerina nella seduta di allenamento odierna. Il centravanti De Iulis (nella foto) è ancora ai box a causa di uno stato febbrile e resta in dubbio per la gara dell'Epifania contro il Carbonia. Nel pomeriggio di oggi la squadra ha lavorato sulla tattica in vista del match in programma mercoledì alle 14.30 allo stadio Novi di Angri.

Intanto per domani, prima della seduta di allenamento pomeridiana, è fissato il consueto ciclo di tamponi obbligatorio secondo il nuovo protocollo applicato dal Dipartimento Interregionale.

Si è aperta infine oggi la vendita dei “ticket” per la diretta in streaming video della partita con il Carbonia. Sul sito ufficiale della Nocerina è stato attivato il form con tutte le istruzioni per assistere online alla partita, al costo di 6 euro. Il pagamento è effettuabile mediante circuito PayPal o con carta di credito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA