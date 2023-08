Nocerina di misura sull'Acerrana: Parravicini-gol, vesuviani in palla

Seconda amichevole precampionato per la Nocerina, che dopo aver battuto il gruppo Mugnano dell'Equipe Campania ha sconfitto di misura l'Acerrana. Punteggio finale di 1-0 per i molossi, con “Ibra” Parravicini a firmare il successo con un fulmineo tap-in su sponda di testa di Rossi.

La squadra ospite ha tenuto botta, evidenziando le qualità tecniche di diversi atleti a disposizione di mister Sannazzaro. L'ex di turno Lettieri ha dettato i ritmi del gioco dell'Acerrana, con i vari Liberti, Onda, Padovano, Aracri ed Elefante a mettersi in evidenza. Proprio Elefante, al 60', ha scagliato una sventola su calcio di punizione da oltre 30 metri, con palla che ha impattato sotto la traversa rimbalzando ben oltre la linea bianca. L'arbitro tuttavia non ha concesso, avendo visuale coperta nel frangente.

Al netto dell'episodio, l'Acerrana è stata ottimo sparring partner per testare gli automatismi del gruppo di mister Gianluca Esposito.

S'è rivisto in campo il centravanti Piccioni nella seconda parte del test, evidenziando l'esigenza di ulteriore lavoro per rimettersi in carreggiata col resto del gruppo. Out invece per ragioni precauzionali i vari Magliocca, Bernardo Esposito, El Bakhtaoui e Caccavallo.