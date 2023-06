Nocerina, è di nuovo caccia al ds: salta l'accordo con Emanuele Righi

Emanuele Righi non sarà il nuovo direttore sportivo della Nocerina. Stop improvviso, dunque, alla collaborazione avviata nei giorni scorsi per costruire la squadra da affidare al tecnico Gianluca Esposito.

Il diesse ex Giugliano e Mantova aveva infatti già avviato contatti con diversi calciatori che avrebbero potuto ben adattarsi alle idee di gioco del nuovo allenatore dei molossi. Tuttavia, qualcosa deve essere inceppato nel meccanismo di collaborazione con la società, di fatto causando la separazione delle strade.

Dunque, la società ora sarà impegnata nella ricerca di un dirigente a cui affidare le chiavi del calciomercato.

Pur tenendo presente che con l'allenatore sono stati già individuati diversi profili funzionali al sistema di gioco più adottato da Esposito.

Più che fare nomi specifici, però, l'allenatore di Nola ha indicato le caratteristiche da individuare soprattutto per gli atleti in ruoli chiave della formazione. La distribuzione degli under dovrebbe prevederne uno tra i pali, uno nel terzetto difensivo e due sulla linea mediana del 3-5-2. Resta comunque aperta la possibilità di contattare atleti che hanno già giocato alle dipendenze di Esposito, in particolare nell'esperienza di Vallo della Lucania.