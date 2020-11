Adama Diakite scalda i motori in vista della partita con il Nola. L'attaccante della Nocerina si è sbloccato nell'ultima gara disputata dai molossi in campionato, firmando la prima delle due reti rifilate alla Torres nel recupero del 21 ottobre.

E ha tutta l'intenzione di incrementare il suo bottino personale, contribuendo a migliorare ulteriormente la già positiva classifica dei rossoneri. Nel pomeriggio di oggi, Diakite ha firmato una doppietta nella sgambatura in famiglia disputata sul prato del San Francesco. Un test a cui non ha partecipato il solo Impagliazzo, ancora in bacino di carenaggio e dunque quasi certo di non rientrare tra i convocati per domenica.

Intanto, anche la Nocerina e l'intera città hanno reso omaggio a Diego Armando Maradona. Alle 17.02 e per 90 minuti, infatti, i riflettori dello stadio San Francesco sono rimasti accesi per commemorare la scomparsa del più grande calciatore di tutti i tempi. E domenica, così come sarà per i campionati maggiori, anche in Serie D si osserverà un minuto di raccoglimento prima dell'inizio di tutte le partite.

