L'attaccante Adama Diakité non ha preso parte alla seduta di allenamento odierna per la Nocerina. L'attaccante ha accusato un fastidio muscolare a una coscia, ma dovrebbe rientrare tra i disponibili già nei prossimi giorni.

Allenamento tra campo e percorsi alternativi per i molossi. Il lavoro atletico, agli ordini del “prof” Del Riccio, si è svolto sulle colline poco distanti dallo stadio Novi di Angri. Una buona dose ulteriore di ossigeno per i muscoli degli atleti, che in seguito sono rientrati sul terreno di gioco per partitine a pressione e lavoro tattico agli ordini di mister Cavallaro.

Intanto, il Team Nuova Florida si è accodato alla richiesta della Nocerina di giocare in anticipo il match in programma da calendario domenica prossima. La Lega Nazionale Dilettanti, sulla base dell'accordo tra i due club, ufficializzerà nelle prossime ore che l'incontro si disputerà sabato pomeriggio. Prevista probabilmente diretta tv in streaming e a pagamento a cura della società capitolina.



