«Sarà come tutti gli anni un campionato difficile». Parola di Adama Diakite, uno dei pezzi pregiati del calciomercato della Nocerina edizione 2020-2021. L'attaccante conosce i gironi meridionali di Serie D dopo le importanti esperienze al Taranto e al Savoia. Utili a imparare che «puoi ritrovarti di fronte avversari che forse non hanno un “nome”, ma ti creano difficoltà anche solo per i campi su cui giocano».



Il 27enne ivoriano non fa differenza tra girone e girone, ma tiene a sottolineare che la Nocerina «si sta preparando alla grande per farsi trovare pronta all’inizio del campionato. Non lavoriamo insieme da molti giorni, ma c’è già una buona sintonia. Ci sono tanti giovani e tutti stanno dimostrando di avere una gran voglia soprattutto “fame” di vittorie».



Dal punto di vista personale, Diakite afferma di non avere predilezione per questa o quella collocazione tattica: «Ho giocato un po’ in tutti i ruoli dell’attacco. Quello che oggi un allenatore chiede a una punta è muoversi, senza stare fermo ad attendere il pallone». Il sistema di gioco scelto dall'allenatore è un 3-5-2, che non prevede dunque terminali offensivi statici ma tanto lavoro anche per l'inserimento dei centrocampisti al tiro.



Infine, le consuete promesse di massimo impegno alla tifoseria, in attesa che magari gli stessi supporters sotterrino l’ascia di guerra nei confronti del presidente Paolo Maiorino e concedano una “chance” al nuovo gruppo affidato alla guida tecnica di Giovanni Cavallaro. © RIPRODUZIONE RISERVATA