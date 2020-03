Una improvvisa fiammata di Dieme evita alla Nocerina di precipitare all'ultimo posto, tornando con un pareggio preziosissimo dalla trasferta di Francavilla. Gara giocato a viso aperto da entrambe le compagini, che al triplice fischio la chiudono sul 2-2.



I padroni di casa puntavano ad allungare la striscia positiva dopo le due vittorie di fila ottenute contro Fasano e Agropoli. Risultati che avevano restituito ottimismo alla squadra, così come hanno dimostrato in campo gli atleti lucani fin dal primo minuto.



Meritato, seppur “furbesco” il vantaggio siglato da Nolè dopo soli 6 minuti. La Nocerina tenta di raddrizzarla, ma Mincione e Cristaldi non trovano fortuna. Ancor peggio va a Mancino del Francavilla, che vede infrangersi sul palo l'occasione del possibile 2-0. In chiusura di frazione i molossi accelerano e dopo la provvidenziale parata di Caruso su conclusione di Cristaldi, trovano il pareggio con Granata sugli sviluppi del susseguente angolo.



Nella ripresa gli equilibi si spezzano poco prima della mezz'ora, con Fanelli che indovina una traiettoria imparabile per De Brasi, riportando in vantaggio i sinnici che sembrano controllare senza troppa fatica il minimo scarto. La beffa arriva però al 94', quando Dieme cancella in un sol colpo le disastrose prestazioni precedenti, indirizzando la palla in porta su assist di Festa.



Il punto non smuove più di tanto la classifica, se non nella stessa griglia playout, con il Francavilla che resta penultimo con 2 sole lunghezze di svantaggio dal trittico formato da Nocerina, Grumentum e Nardò. © RIPRODUZIONE RISERVATA