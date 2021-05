Nocerina disastrosa per 45 minuti: Dammacco la raddrizza nel finale

La Nocerina acciuffa per i capelli il Formia nell'anticipo della ventinovesima giornata del girone G di Serie D. I molossi la rimettono in piedi nelle ultime battute della ripresa, dopo un primo tempo disastrosa e una ripresa in cui Diakité, nel giro di pochi minuti, è riuscito a divorare ben tre nitidissime occasioni da gol a tu per tu col portiere avversario.

Tantissime le assenze tra le fila dei molossi, che perdono in corso d'opera pure Katseris per un riacutizzarsi del problema muscolare al distretto dei flessori della coscia sinistra. Nel primo tempo la Nocerina fa fatica a fare tre passaggi consecutivi. Di contro il Formia è molto ordinato e riesce a capitalizzare al massimo quello che crea.

Alla mezz'ora Di Vito è troppo libero sul versante destro, alza la testa e pennella un cross per il puntuale colpo di testa di Camilli. Al 35' Rizzo e Volzone fanno harakiri in area rossonera, Gomez ringrazia e realizza lo 0-2.

Nella ripresa la Nocerina cambia registro e il Formia si limita a difendere. Nei primi minuti ci prova due volte senza successo El Bakhtaoui, prima che l'assistente annulli il pregevole gesto tecnico di Diakité, bravo a insaccare in spaccata ma "fermato" dalla bandierina.

Tra il 21' e il 28', l'attaccante della Nocerina manca due volte l'aggancio su assistenza di Dammacco e Katseris, poi alza la mira su angolo di El Bakhtaoui e spizzata di Donida. Rischio per i molossi al 31' quando Chinappi su punizione scheggia il palo alla sinistra di Volzone.

Al 34' su cross dalla destra, Di Vito colpisce nettamente con un braccio in area. Impossibile non decretare il rigore: dal dischetto Dammacco si fa parare la conclusione, ma sulla respinta ribadisce in rete. La Nocerina sembra rinvigorita, ma allo scadere rischia quando Tounkara, servito da un incredibile svarione di Volzone, non rischia il pallonetto a porta vuota, facendo sfumare l'azione.

Al 47' il pari. Ancora un cross dalla destra chiama all'uscita alta Trapani, sulla corta respinta Dammacco è lesto in girata a realizzare il 2-2, più che meritato per quanto sprecato dai molossi nella seconda frazione. Al 50' sui piedi di Improta capita il pallone del possibile 3-2 per la Nocerina, ma la conclusione è centrale e facile preda dell'estremo ospite.