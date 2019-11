Rifinitura e testa alla partita interna di domani contro la Fidelis Andria. La Nocerina attende al San Francesco la formazione pugliese, contro cui non potrà disporre di quattro atleti. Ai box per infortunio i vari Di Lollo, Campanella e Mincione, che faranno compagnia in tribuna allo squalificato Calvanese.



Il duo tecnico Esposito-Cavallaro ha deciso comunque di convocare tutti i calciatori in rosa per l'impegno di domani. Una scelta dettata dall'esigenza di fare quadrato dopo la figura barbina rimediata ad Agropoli, ma soprattutto di isolare lo spogliatoio dalle schermaglie - a suon di comunicati - tra il presidente Paolo Maiorino e l'ex legale rappresentante rossonero Bruno Iovino.



Quest'ultimo ha chiesto la restituzione del denaro versato per l'iscrizione del club nella scorsa stagione, secondo accordi messi per iscritto con il presidente Maiorino. Il quale ha però ribattuto affermando di aver sborsato cifre a sei zeri per la Nocerina, per rimborsare anche chi «pensavo potesse venirmi incontro sullo stipendio dell’ultimo mese di campionato, non avendolo effettivamente impegnato a lavorare». Il consueto cenno all'indifferenza degli imprenditori nocerini sulle sue richieste di sostegno economico ha completato la lunga lettera scritta da Maiorino ai tifosi.



Polemiche su polemiche, che rischiano di distrarre una squadra che troppe volte ha alternato imprese intrise di grande carattere a prestazioni indecorose, proprio come quella di Agropoli. Al netto delle troppe chiacchiere fatte in passato, magari per giustificare la poco condivisibile scelta di silurare l'ex tecnico Di Costanzo, questa Nocerina ha i mezzi per puntare alla salvezza. Guai però a trasformarsi nei “Tafazzi” della situazione, parlando di chissà quali altri traguardi. © RIPRODUZIONE RISERVATA