Nocerina domani esordio in Coppa: Giacomarro ancora fermo ai box

Smaltiti i mugugni dopo il pareggio in amichevole contro il San Marzano, la Nocerina scalda i motori in vista dell'esordio in Coppa Italia di Serie D. Domani pomeriggio i rossoneri scenderanno in campo allo stadio Italia contro il Sorrento per il primo turno della manifestazione tricolore.

Due assenze pesanti per la formazione di Sannino. In primis quella del difensore libico Khaleel, per il quale si dovrà attendere il transfer internazionale. Ancora più rilevante quella del centrale di centrocampo Giacomarro che ha già saltato le ultime amichevoli dei molossi. Il playmaker è ancora fermo ai box e mister Sannino potrebbe lanciare dal 1' l'under Schiavella nel ruolo di perno della mediana nel suo 4-3-3.

Il classe 2003 è stato impiegato da titolare nei test con Napoli Primavera e San Marzano, ma per il tecnico c'è comunque un'alternativa. Al centro potrebbe infatti adattarsi il più esperto Basanisi, che s'è fatto apprezzare per quantità e qualità nel precampionato.

La Nocerina potrebbe scendere in campo con un under in più rispetto agli obblighi. Con il portiere Stagkos ('02) potrebbero infatti scendere in campo i centrocampisti Cuomo ('02) e Mancino ('01), l'attaccante esterno Balde ('04) e uno tra Menichino ('02) e Chietti ('03) da terzino destro.

Sarebbero dunque sei i calciatori "over" in campo: i difensori De Marino, Magri e Garofalo, il già citato Basanini a centrocampo e gli attaccanti Mincica e Scaringella, quest'ultimo inizialmente preferito a un Talamo assolutamente fuori fase contro il San Marzano.