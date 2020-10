Tutti convocati in casa Nocerina, in vista del recupero della gara contro il Giugliano, sospesa 10 giorni fa per impraticabilità di campo. Al San Francesco l'arbitro aveva definitivamente interrotto la gara intorno al 14' del primo tempo.



Domani, dunque, si disputeranno gli ulteriori 76 minuti - oltre recuperi - che mancavano al match valido per la prima giornata nel girone G di Serie D. Si giocherà al Pasquale Novi di Angri, per i concomitanti lavori di semina al manto erboso dello stadio di Nocera Inferiore.



Mister Cavallaro potrà disporre di Morero e Manoni, espulsi domenica scorsa nella gara contro il Savoia. La norma prevede che in Serie D, in deroga rispetto agli altri campionati della Lega Nazionale Dilettanti, le squalifiche dei calciatori decorrano dalle 24 ore successive alla pubblicazione del comunicato ufficiale del Giudice Sportivo. Fino al primo pomeriggio di oggi, dunque, sul sito ufficiale della Lnd non compare alcuna pubblicazione in tal senso.



L'assenza sicura sarà quella del portiere Cappa. L'estremo difensore, uscito malconcio da uno scontro di gioco con Kyeremateng, ha subito la frattura a un dito e non sarà dunque tra i pali della Nocerina nella sfida di domani. Al suo posto Volzone, già subentrato al collega di reparto nel corso del match del Giraud.



Qui di seguito la lista dei convocati.

PORTIERI: Mario Cappa (2000), Antonio Pio Scarpati (2002), Gianluca Volzone (2000)

DIFENSORI: Lino Campanile (2001), Nicolò Donida (1992), Walter Galiano (2001), Andrea Impagliazzo (1992), Francesco Massa (2001), Santiago Morero (1982), Sergio Saporito (2001);

CENTROCAMPISTI: Andrea Bottalico (1998), Emmanuel Cuomo (2002), Giovanni D’Alessio (2002), Eduardo Esposito (2003), Antonio Fois (2002), Agostino Garofalo (1984), Panos Katseris (2001), Francesco Manoni (1997), Vincenzo Pisani (2001), Bernardino Prevete (2002), Pierfrancesco Vecchione (1999);

ATTACCANTI: Gaetano Dammacco (1998), Adama Diakitè (1993), Umberto Improta (1984), Pietro Martinelli (2000), Nicola Talamo (1996). © RIPRODUZIONE RISERVATA