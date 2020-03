Lo stop al campionato potrebbe avere risvolti positivi per la Nocerina, qualunque sia la strada che la Lega Nazionale Dilettanti deciderà di percorrere. Ipotesi numero 1: ripresa fissata il 22 marzo o addirittura nel primo weekend di aprile. Questa opportunità permetterebbe ai rossoneri di presentarsi alla “ri-partenza” con tutto l'organico a disposizione.



Le uniche eccezioni sarebbero rappresentate dal difensore Campanella e dal centrocampista Di Lollo, alle prese con infortuni di grossa entità. I tecnici Cavallaro ed Esposito si ritroverebbero dunque a poter gestire una rosa più ampia, con possibilità anche di adottare stabilmente un sistema di gioco più consono agli atleti a disposizione.



Ipotesi numero 2: stop definitivo al campionato, con cristallizzazione della classifica all'ultima giornata di disputata. In questo caso, la Nocerina eviterebbe la retrocessione diretta, avendo evitato in extremis nel match del Fittipaldi il sorpasso da parte del Francavilla.



In seno a questa seconda ipotesi, i molossi trarrebbero pure vantaggio relativamente al piazzamento playout. Ad oggi la classifica vede Nocerina, Grumentum e Nardò a quota 27 punti, con i molossi messi meglio per la classifica avulsa perché imbattuti negli scontri diretti contro lucani e salentini. Con questa situazione, i molossi si giocherebbero al San Francesco l'opportunità di mantenere la categoria, ospitando il Grumentum.



Nel frattempo, in attesa delle decisioni della Lnd, la società ha deciso di sospendere tutte le attività, compresi gli allenamenti che invece sono andati avanti fino a sabato scorso. © RIPRODUZIONE RISERVATA