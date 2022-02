Nocerina, domenica c'è il Rotonda: attivata la prevendita dei biglietti

Sono in vendita a partire dal pomeriggio di oggi i biglietti per assistere alla gara Nocerina-Rotonda, che si disputerà domenica 13 febbraio prossimo allo stadio San Francesco, con fischio d'inizio alle 14.30.

Due i settori aperti per i sostenitori di casa, che si accomoderanno in Tribuna e in Curva Sud. Un piccolo ritocco verso l'alto ai prezzi rispetto al recente passato. L'ingresso nel settore coperto costerà 13 euro (comprensivi di diritti di prevendita), mentre per la Curva il costo è di 8 euro.

I tifosi potranno acquistare i tagliandi nei punti Futuransa delle due Nocera e presso l'agenzia Goldbet Casolla. Nel giorno della gara, a partire dalle 12 sarà attivata la biglietteria presso il bar Bristot, di fronte all'ospedale Umberto I.

Ad assistere alla gara dagli spalti ci sarà il tecnico del Rotonda, Tommaso Napoli. L'ex difensore centrale, con un passato anche tra le fila della Nocerina, è stato fermato per 2 turni dal Giudice Sportivo «per avere lanciato un pallone sul terreno di gioco in segno di protesta e avere profferito espressione blasfema».