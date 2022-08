Nocerina, domenica l'esame Turris: presentazione prima dell'amichevole

La Nocerina prosegue nel lavoro precampionato in attesa di rientrare in sede. I rumors parlano di dirigenza impegnata sul fronte calciomercato per portare alla corte di mister Sannino un centrale difensivo di esperienza e probabilmente anche un altro attaccante.

Domenica 7 agosto prossimo è in programma la presentazione ufficiale della squadra che scenderà in campo nel prossimo campionato di Serie D. Possibile una collocazione nel girone I - Campania, Calabria e Sicilia - per la Nocerina, che nelle ultime tre stagioni è stata inserita due volte nel gruppo H e una nel gruppo G.

Alle 17.45 l'appuntamento allo stadio San Francesco, dove alle 18.30 è in programma anche un'amichevole con la Turris. Attenzione puntata agli spalti, dove le due tifoserie rinnoveranno il gemellaggio che dura ormai da anni. La società ha aperto la prevendita dei biglietti.

Tagliandi di Curva Sud e Settore Ospiti in vendita al costo di 6 euro, Distinti a 10 euro e Tribuna Laterale a 12 euro. Previsto ingresso gratuito per gli under 14. I biglietti sono disponibili presso i punti Futuransa delle due Nocera.