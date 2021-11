Nocerina, Donida arretra in difesa: possibili cambi tra porta e mediana

Nocerina di scena domenica a Molfetta dopo il ko casalingo con la Casertana. Punteggio bugiardo per il match di mercoledì al San Francesco, in cui i rossoneri hanno retto finché hanno potuto, giocando un'intera ripresa in inferiorità numerica.

Aspetto di cui ha tenuto conto mister Cavallaro, che oggi ha spento 39 candeline festeggiando con staff e atleti. Il tecnico palermitano dovrà però modificare il volto della sua Nocerina, a causa della squalifica del difensore centrale Cason. Nel match con la Casertana ha già lasciato intendere che sarà Donida a giocare da centrale nel terzetto di retroguardia.

Ballottaggi invece tra porta e centrocampo. La topica commessa in occasione del rigore della Casertana potrebbe costare la maglia da titolare al portiere Pitarresi, classe 2001. L'impiego dal primo minuto di Al Tumi (classe 2000) porterebbe all'iniziale esclusione del pari età Palmieri in attacco. Da decidere il modulo: Cavallaro potrebbe rimpinguare la linea di centrocampo promuovendo titolare Bovo, con Donnarumma a quanto pare ormai fuori dal disegno tattico di Cavallaro.

In questo caso si aprirebbe un ballottaggio tra Talamo e Dammacco per affiancare Mazzeo in avanti. In caso di nuova panchina per Bovo, spazio al classico 3-4-2-1, con Mazzeo e Dammacco alle spalle di Talamo.