Nocerina: Donida salterà il Latina, Cavallaro recupera Dammacco

La Nocerina non avrà a disposizione il difensore Donida per la delicata sfida interna di domani con il Latina. L'atleta - probabilmente quello col rendimento più costante in questa stagione - è stato infatti appiedato dal Giudice Sportivo e assisterà dunque dalla tribuna al match in programma domani pomeriggio al Pasquale Novi.

Per un atleta che esce, uno che rientra. Cavallaro avrà infatti di nuovo a disposizione Dammacco, che ha saltato la sfida esterna con l'Afragolese per squalifica. Con ogni probabilità, si riprenderà una maglia da titolare in prima linea, accanto a Diakité ed El Bakhtaoui.

Con Impagliazzo, Cuomo e Sorgente ancora out, si spera di poter contare su un recupero almeno parziale di Katseris. Il jolly esterno, vittima di una “recidiva” di un infortunio muscolare qualche settimana fa, potrebbe ritagliarsi uno spazio a gara in corso, in caso di necessità. Qui di seguito i 22 convocati del tecnico Cavallaro:

PORTIERI: Castaldo (2000), Sicignano (2003), Volzone (2000);

DIFENSORI: Garofalo (1984), Morero (1982), Rizzo (1998), Saporito (2001);

CENTROCAMPISTI: Donnarumma (1998), Esposito (2003), Fois (2002), Katseris (2001), Martinelli (2000), Petito (2002), Pisani (2001), Sellitti (2004), Vecchione (1999);

ATTACCANTI: Dammacco (1998), Diakitè (1993), El Bakhtaoui (1992), Improta (1984), Talamo (1996), Totaro (2000)