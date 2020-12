Impeccabile tra le mura amiche, a corrente alternata nelle gare in trasferta. Nel primo scorcio del campionato - reso uno spezzatino dall'emergenza Covid - la Nocerina ha evidenziato una doppia personalità. La squadra di Cavallaro è stata praticamente perfetta in casa, con tre vittorie su altrettanti incontri, condite da nove gol fatti e zero subiti.

In versione da viaggio, invece, il gol al 95' realizzato da Diakité nella gara di Ardea col Team Nuova Florida ha un po' risollevato una media assolutamente negativa, con tre sconfitte e un pareggio nei restanti incontri esterni.

L'analisi dei numeri non può prescindere dalla valutazione degli avversari affrontati finora. Il ruolino dice che la Nocerina ha battuto le ultime quattro del girone G di Serie D. Tra i ko esterni, spicca invece in negativo quello di Santa Maria Capua Vetere, contro un Gladiator che tutto è fuorché una corazzata del raggruppamento.

La gara del Piccirillo - così come le altre, compresa quella con il Monterosi - ha evidenziato per la formazione rossonera i soliti difetti sul gioco aereo in fase difensiva. Troppe infatti le occasioni concesse agli avversari sugli sviluppi di calci d'angolo o calci di punizione, con ampia libertà per gli avversari di arrivare prima sul pallone o comunque di creare non poche difficoltà alla retroguardia dei molossi.

Leggerezze su cui lavorare in questo periodo di sosta, così da approcciarsi al meglio alla ripresa del campionato, caratterizzata da ben tre gare casalinghe in soli sette giorni. Il calendario infatti prevede impegni al San Francesco il 6 gennaio con il Carbonia, il 10 gennaio con il Cassino e il 13 gennaio con il Sassari Latte Dolce, per il recupero della settimana giornata.

Una triplice occasione da non fallire, per rilanciare le proprie ambizioni in classifica, considerando che dalla fine delle festività all'ultima del girone d'andata la Nocerina giocherà in totale sei partite in casa e solo tre in trasferta.

