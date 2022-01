Nocerina, dubbi sul prossimo turno: a una svolta la trattativa per il club

Ancora un'ammenda per mancanza di acqua calda negli spogliatoi. Stavolta in quelli riservati alla terna arbitrale che ha diretto la gara casalinga contro il Bisceglie. L'ammenda di 200 euro a carico della Nocerina non fa notizia, alla luce di altre vicende di maggiore interesse.

Dopo il comunicato di tre giorni fa, restano i dubbi relativi alla presenza della squadra rossonera nella gara esterna di Francavilla, prevista per il turno infrasettimanale di mercoledì. Alla protesta nei confronti del presidente Paolo Maiorino si aggiunge anche una preoccupante situazione infortuni, che ha ulteriormente ridotto l'organico a disposizione di Giovanni Cavallaro.

Di interesse ancora maggiore quanto emerso nelle ultime ore, relativamente alla trattativa di cessione del club agli imprenditori italo-americani, rappresentati in Italia da Nunzio Grasso. A quanto pare il presidente della Nocerina si è convinto a cedere la società e già nella giornata di domani potrebbe arrivare l'accelerazione definitiva che possa poi portare al passaggio di consegne ufficiale.

Ignoti al momento i termini del possibile accordo con gli acquirenti. Con la piazza che attende la definitiva uscita di scena dell'avvocato Maiorino, bersagliato da mesi da una velenosa contestazione che ha portato il tifo organizzato a disertare da diverse settimane gli impegni ufficiali della squadra.