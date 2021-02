Nocerina attesa dal big match casalingo con la Vis Artena. In un clima polare, i molossi hanno sostenuto la seduta di rifinitura sul sintetico di Angri, che ospiterà domani alle 14.30 la sfida alla seconda della classe nel girone G di Serie D.

Sicuro assente il lungodegente Talamo, ci sono forti dubbi per le condizioni dell'under Katseris (nella foto) che in settimana si è allenato esclusivamente a scartamento ridotto. Probabile dunque l'esclusione del greco dall'undici di partenza, con qualche dubbio relativo al quintetto di mediana dovendo ovviamente colmare la quarta casella degli under rimasta vuota.

Fois ed Esposito in ballottaggio per rimpiazzare Katseris, con ulteriore dubbio per la maglia da intermedio tra Manoni e Dammacco. Per i restanti nove undicesimi, molto probabile la conferma della formazione inizialmente schierata contro il Latina, con De Iulis e Diakité coppia “pesante” in prima linea.

Prima convocazione per i nuovi arrivati Sandomenico e Sorgente. Qui di seguito, l'elenco dei 25 calciatori inseriti in lista da mister Cavallaro.

PORTIERI: Cappa (2000), Scarpati (2002), Volzone (2000)

DIFENSORI: Donida (1992), Impagliazzo (1992), Morero (1982), Rizzo (1998), Saporito (2001)

CENTROCAMPISTI: Cuomo (2002), Donnarumma (1998), Esposito (2003), Fois (2002), Garofalo (1984), Katseris (2001), Manoni (1997), Petito (2002), Pisani (2001),Vecchione (1999)

ATTACCANTI: Dammacco (1998), De Iulis (1993), Diakitè (1993), Improta (1984), Martinelli (2000), Sandomenico (1990), Sorgente (1999)

