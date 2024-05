Nocerina, novità in società: D'Eboli guiderà l'area tecnica

Nocerina in fase di rinnovamento dopo il rendimento altalenante della scorsa stagione sportiva. I rumors delle ultime ore parlano in primis di un importanti cambiamenti in seno alla compagine societaria, che potrebbe perdere alcuni componenti rispetto alla scorsa estate. Potrebbe dunque profilarsi l'uscita di ben cinque soci che hanno guidato le sorti della Nocerina nel progetto promosso grazie al suggestivo slogan «Uniti possiamo tutto».

Nonostante ciò, comunque, non dovrebbero ridimensionarsi gli obiettivi sportivi, con la possibilità di costruire una squadra che possa competere per la promozione diretta in Serie C. Il timone dell'area tecnica sarà affidato - salvo clamorosi colpi di scena - all'esperto Cosimo D'Eboli, di fatto “liberato” da possibili impegni con la Paganese in caso “new deal” azzurrostellato targato Nicola Cardillo.

L'arrivo del diggì ex Messina non impedirebbe la permanenza nei ranghi dirigenziali di Peppe Prete, verso la conferma nel ruolo di direttore generale. D'Eboli andrebbe dunque a gestire in toto le operazioni di costruzione della nuova squadra e avrebbe già individuato il nome dell'allenatore che guiderà la Nocerina nella nuova stagione.

Sarebbe infatti Raffaele Novelli, che con D'Eboli è già stato protagonista della vittoria del campionato di Serie D con l'Acr Messina nella stagione 2020-21.

Nell'esperienza peloritana l'allenatore salernitano - al Prato nella scorsa annata - aveva avuto alle dipendenze il difensore Lomasto, che proprio alla Nocerina in questa stagione ha avuto modo di recuperare dal grave infortunio subito l'anno scorso. Potrebbe essere proprio lui il primo tra i - pochi - riconfermati in casa rossonera.