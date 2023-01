Nocerina, ecco il cambio in panca: Erra prende il posto di Zavettieri

Nunzio Zavettieri ha rassegnato le dimissioni dall'incarico di allenatore della Nocerina. Il tecnico calabrese ha motivato la scelta con l'esigenza di «dare una svolta piscologica necessaria ai ragazzi. Sono convinto che la decisione, dolorosa e sofferta, sia necessaria per il bene della squadra. All’indomani di tre sconfitte consecutive faccio un passo indietro con determinazione e con l’affetto che mi lega alla squadra».

Scelta di cuore per la successione. Sarà infatti Alessandro Erra a guidare la Nocerina da qui a fine stagione, con la concreta idea di proseguire il rapporto anche oltre, per programmare la prossima annata agonistica. Fortissimo il legame affettivo tra la piazza e l'allenatore di Coperchia, che esordì da calciatore con la maglia rossonera in Eccellenza nel. Visse da protagonista la scalata dei molossi fino ai professionisti, tornando a calcare il prato del San Francesco nel 1997 dopo una parentesi alla Casertana.

Crotone, Ascoli, Martina e Foggia le ulteriori tappe di Sandro Erra prima di intraprendere la carriera da allenatore. In panchina è stato “secondo” di Raffaele Sergio e Silvio Paolucci sulla panchina della Nocerina, prima di diventarne “head coach”. In seguito ha guidato Gelbison, Vigor Lamezia, Catanzaro, Paganese e Fc Lamezia.

Erra dirigerà oggi pomeriggio il primo allenamento dei molossi, in attesa del quarto esordio in rossonero nel match da brividi contro il quotatissimo Casarano, in programma domenica prossima al San Francesco.