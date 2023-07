Nocerina, ecco i due portieri under: ufficializzati Fantoni e Venturini

La Nocerina ha sistemato la casella dei portieri ufficializzando i due atleti che si contenderanno la maglia numero 1 nella stagione 2023-24. Si tratta di Gianmarco Fantoni e Giacomo Venturini, entrambi classe 2004 e con ottime referenze.

Fantoni proviene dal settore giovanile dell'Empoli, con tre annate vissute tra le file della formazione Primavera. Un totale di 20 presenze per l'estremo difensore che in precedenza aveva difeso i pali delle squadre Under 18 e Under 17 dei biancazzurri toscani. Quella alla Nocerina sarà dunque la prima esperienza in un campionato non giovanile.

Discorso diverso invece per Venturini, che nella scorsa stagione ha giocato da titolare nel Ravenna dopo l'esperienza nel vivaio del Cesena. L'estremo difensore riminese ha collezionato anche numerosi “clean sheet” nello scorso torneo.

Una bella concorrenza dunque tra i due giovani portieri della Nocerina, con mister Gianluca Esposito che potrà contare su due talenti già molto apprezzati.