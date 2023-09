Nocerina, El Bakhtaoui ai box: Petti recupera, chance per Liurni

Nocerina orfana ancora del fantasista El Bakhtaoui per la trasferta di Santa Maria Capua Vetere. Il franco-marocchino non è stato convocato per ragioni precauzionali dal tecnico Esposito, che lo ritroverà comunque a partire dalla prossima settimana in gruppo. Assente il lungodegente Manzo, il trainer rossonero può contare sul recupero del difensore Petti, in lista convocati ma non sicuro di una maglia da titolare.

Possibile dunque qualche variazione rispetto all'undici di partenza visto contro il Cynthialbalonga, con Garofalo arretrato di nuovo nel terzetto difensivo e Rossi ad agire da esterno di centrocampo. In tal caso, Liurni si candida per una maglia da titolare dopo essere finito in tribuna nella prima giornata di campionato.

Scalpita anche l'under Magliocca, ex di turno nella gara di domani contro il Gladiator.

Il classe 2003 è in ballottaggio con Citarella per coprire la corsia destra. Tra i convocati figura anche l'olandese El Hannaoui, uno degli ultimi atleti approdati in rossonero.

Ma il capitolo calciomercato non sembra chiuso. In attesa dell'ufficialità dell'ingaggio dell'esterno d'attacco Guida - fresco di risoluzione contrattuale con il Taranto - mister Esposito si è lasciato sfuggire in conferenza stampa che «la società sta facendo le valutazioni per rimpinguare la rosa con elementi utili in caso di forfait e squalifiche».