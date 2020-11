Cattive notizie in casa Nocerina, in merito al focolaio Covid. In giornata è arrivata la notizia di ulteriori tesserati positivi al tampone, facendo allungare l'elenco a quota 19. Numeri “disastrosi” che rendono praticamente impossibile prevedere i tempi di ritorno in campo della squadra rossonera, per gli allenamenti e soprattutto per le gare ufficiali.

Arriverà nei prossimi giorni l'ufficialità dei rinvii delle gare con Sassari Latte Dolce e Nola, fermo restando ciò che deciderà il Dipartimento Interregionale in merito a un eventuale stop provvisorio del torneo.

Intanto, l'amministrazione comunale di Nocera Inferiore estende i “bonus” per l'emergenza Covid-19 anche alla Nocerina. Con una delibera di giunta, infatti, sarà dimezzato il ticket di utilizzo dello stadio San Francesco. Lo ha ufficializzato l'assessore Federica Fortino: «Sarebbe impossibile sospendere totalmente il ticket, perché il Comune sostiene varie spese gestionali per l'impianto sportivo e uno stop al pagamento comporterebbe un danno erariale per l'ente».

