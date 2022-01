Nocerina in piena emergenza: col Bisceglie solo 14 disponibili

Dopo le sberle prese dal Bitonto e la settimana a dir poco burrascosa, tra conferenza stampa e conseguenti dimissioni del direttore sportivo Bolzan, la Nocerina prova a rituffarsi in clima campionato. Domani al San Francesco arriva il Bisceglie, gara divenuta scontro diretto per la salvezza a causa delle vicissitudini del club rossonero.

Tra il silenzio del presidente che dura ormai da mesi e una trattativa sulla cessione del club di cui non si hanno ulteriori notizie, la squadra tenterà domani uno scatto d'orgoglio per provare a salvare la faccia, almeno per ciò che riguarda strettamente il terreno di gioco.

Lo ha chiesto ai suoi calciatori il tecnico Cavallaro, all'indomani di un comunicato con cui gli stessi tesserati hanno annunciato che quella di domani col Bisceglie sarà l'ultima gara ufficiale che disputeranno, almeno fin quando il presidente Maiorino non dia un segnale o decida di cedere la società agli imprenditori italo-americani.

La lista degli indisponibili è lunghissima e comprende Bruno, Mazzeo, Dammacco, Palmieri, Chietti, De Martino e Sellitti. In particolare, manca un intero reparto avanzato, affidato al solo Talamo nel match di domani. Ma c'è poco da sottilizzare per la Nocerina: se c'è la voglia di salvare il salvabile in questa stagione, non si può cercare attenuanti nelle assenze; contro il Bisceglie servirà tornare alla vittoria, sperando che possa essere buon viatico per una definitiva svolta societaria.