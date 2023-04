Nocerina in emergenza col Nardò: molossi in campo in ricordo di Alberto

Non è un'ultima spiaggia, ma è una partita che vale tanto in questa travagliata stagione. La Nocerina va a caccia di punti al San Francesco contro il Nardò, prima inseguitrice della capolista Cavese nel girone H di Serie D. Tanto per cambiare, mister Erra dovrà fare i conti con pesanti assenze per il match di domani.

Oltre al lungodegente Basanisi, si sono fermati ai box anche il baby Fusco, Mancino e soprattutto Ziello, che nelle ultime uscite aveva restituito un po' di verve alla mediana rossonera. Agli infortunati vanno poi aggiunti anche i difensori Mansi e Romeo, fermati dal Giudice Sportivo.

Scelte praticamente obbligate per Erra, che non modificherà il suo 3-5-2 affidandosi in difesa a Menichino, De Marino e Garofalo. Cabina di regia affidata al solito a Giacomarro, con Maletic in vantaggio su Talamo per affiancare in prima linea Caso Naturale.

La società ha chiamato a raccolta i tifosi fissando a 5 euro il costo per tutti i settori del San Francesco. Uno stadio che sarà totalmente a tinte rossonere, visto il divieto di trasferta per i tifosi neretini. Prima del fischio d'inizio sarà infine osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Alberto Maria Dell'Aglio, il 28enne tifoso rossonero - e giovane dirigente di alcune squadre dilettantistiche delle due Nocera - tragicamente scomparso in un incidente stradale nei giorni scorsi.