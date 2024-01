Nocerina, emergenza under: noie muscolari per Tuninetti

Emergenza under in casa Nocerina in vista della gara interna contro il Gladiator, prima al San Francesco del 2024. Oltre ai lungodegenti Manzo e Gadaleta, il tecnico Nappi dovrà fare a meno per squalifica anche dell'esterno Esposito e dell'attaccante Rossi, dovendo dunque far ricorso alla formazione Juniores per completare la pattuglia dei giovani in età di Lega.

I problemi per l'allenatore dei molossi non finiscono qui. Tuninetti si è infatti fermato per problemi muscolari e quasi sicuramente salterà la partita contro i nerazzurri sammaritani. Maimone e Vecchione si contenderanno il posto in mediana dell'ex Gravina e Castrovillari.

Domani mattina, con l'allenamento di rifinitura, Nappi scioglierà le riserve relative alla formazione. Per la Nocerina un impegno comunque abbordabile, contro un Gladiator in caduta libera che ha ottenuto un solo punto nelle ultime sette gare di campionato.