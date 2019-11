Una nuova vertenza è stata notificata alla Nocerina. La Commissione Accordi Economici della Lega Nazionale Dilettanti ha infatti accolto il ricorso dell'ex portiere rossonero Ivano Feola. L'atleta dovrà ricevere dal club la somma di 5600 euro, a titolo di residuo del compenso totale lordo pattuito per la stagione sportiva 2018-2019.



Come di consueto in questi casi, il mancato versamento della somma entro 30 giorni da oggi, comporterebbe alla Nocerina una penalizzazione di 1 punto in classifica. Quella di Feola si aggiunge alle vertenze degli altri ex calciatori Orlando, Odierna e Di Crosta, pubblicate dalla Cai lo scorso 23 ottobre.



L'ex portiere rossonero è stato a un passo dal ritorno alla Nocerina qualche mese fa, in quello che fu un vero e proprio valzer di portieri contattati, tesserati e poi liberati dalla società per scelta tecnica. © RIPRODUZIONE RISERVATA