Nocerina-Equipe Campania 7-1, il tridente comincia a macinare gol

Una proficua sgambatura sul prato del San Francesco per dare un'idea all'allenatore sui progressi atletici ma soprattutto tattici. La Nocerina ha battuto ieri l'Equipe Campania - gruppo di lavoro di Mugnano - col punteggio di 7-1, fornendo già un'idea della squadra che mister Esposito vorrà vedere in campo nel prossimo torneo di Serie D.

Al di là del sistema di gioco che parte da uno spregiudicato 3-4-3, la squadra rossonera ha dato netta sensazione di voler far valere la propria cifra tecnica soprattutto in linea mediana.

Un centrocampo di grande qualità che farà da imprescindibile fulcro per il gioco dei molossi. Con la chiara intenzione di sfruttare al massimo le potenzialità di una linea d'attacco con numeri importanti.

Esposito ha mischiato un po' le carte, dovendo fare a meno in via precauzionale del difensore Fontana, del centravanti Piccioni e dell'under Murtas. S'è visto un Uliano nell'inedita posizione di difensore di sinistra nel terzetto arretrato, ma solo per una momentanea necessità. Ancora una volta Esposito ha provato l'under Citarella sulla corsia di destra, con l'obiettivo di sfruttare il precampionato per farlo adattare al meglio al nuovo ruolo, essendoci grossa concorrenza al centro della mediana.

Per la cronaca, i gol della Nocerina portano le firme di Parravicini, Basanisi, Tuninetti, Rossi, Caccavallo, Liurni su rigore e proprio Citarella. Sul parziale 5-0, l'Equipe Campania ha accorciato le distanze su rigore realizzato da Mascolo, ex Scafatese e Costa d'Amalfi in Eccellenza.